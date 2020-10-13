Ахалкалаки, Грузия, , 14:13 — REGNUM Грузию нужно постараться вывести из кризиса, вызванного пандемией, в течение четырех лет. Об этом, как передает 13 октября «Общественное телевидение», заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляя жителям Ахалкалаки (край Самцхе-Джавахети) кандидата в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Самвела Манукяна.

«В течение ближайших четырех лет мы должны сделать всё, чтобы быстро выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией, который является глобальным», — сказал Гахария.

Он отметил, что пока у Грузии получается двигаться в этом направлении «довольно хорошо», но для дальнейших результатов «Грузинской мечте» нужно победить на парламентских выборах и сохранить статус правящей.

Напомним, выборы в парламент Грузии должны состояться 31 октября. Победившая на них партия будет назначать премьер-министра. «Грузинская мечта», согласно данным рейтинговых агентств, имеет наибольшую популярность среди жителей страны.

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