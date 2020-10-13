Киев, , 14:02 — REGNUM Пока основанная на украинском шовинизме политика киевского режима не претерпит положительных изменений и пока польский шовинизм будет набирать силу, разговоры о «взаимности» в деле исторической памяти двух этих стран останутся политической риторикой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 октября, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что Украина и Польша готовы делать «взаимные шаги навстречу в непростом вопросе общей исторической памяти».

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« Снятие конфликтности в вопросе об исторической памяти разных народов — это сложнейшее дело. Для движения в правильном направлении политическая воля руководителей, конечно , важна, но, чтобы достичь результата, одной воли мало — надо, чтобы народы воспринимали её и должным образом на неё реагировали. Я не вижу такой готовности ни в польском народе, ни тем более у народов Украины.

Украина — многонациональная страна, все другие народы, проживающие в её нынешних границах, подавлены, лишены основополагающих прав даже как меньшинства, хотя не все они являются меньшинствами. Конечно, политика по отношению к национальным меньшинствам может быть выборочной; исходя из политической целесообразности, можно выделить один народ, в данном случае поляков, и наделить их более широкими правами, но на долгосрочную перспективу это работать не будет. Внутренняя линия на ассимиляцию неизбежно будет проецироваться и на политику исторической памяти, а это по понятным причинам будет вести к внешним конфликтам.

Если мы взглянем на Польшу, то тоже увидим там сегодня немало политических сил, делающих ставку на шовинизм.

Нахождению временных и несущественных польско-украинских компромиссов по вопросам истории будет работать фактор общего внешнего врага — России. Это серьёзный фактор, но, опять же, долгосрочного воздействия он иметь не будет.