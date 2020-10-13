Бишкек, , 14:01 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, прилетевшим в Бишкек по поручению президента Владимира Путина. Об этом сегодня, 13 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

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Во встрече также принял участие Садыр Жапаров — осужденный за организацию захвата заложника экс-депутат, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков.

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В администрации президента Киргизии отмечают, что с первых дней возникшего в республике политического кризиса Сооронбай Жээнбеков неоднократно проводил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Киргизия и Россия — союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации», — говорится в сообщении.

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