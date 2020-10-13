Москва, , 14:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о Конституционном суде, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября. Инициатива была внесена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции.

Сокращается численный состав Конституционного суда (КС) — предусматривается, что суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

«Численность будет достаточной для выполнения нагрузки. Состав очень подробно обсуждался на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Меняется порядок прекращения полномочий судей КС РФ, включая председателя суда и его заместителя.

Законопроект также дает возможность суду по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов и принятых законов — до их подписания президентом, а также законов субъектов РФ — до их обнародования главой региона.

Кроме того, разрешается вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом наделяется президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

«Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит — интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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