Киев, , 14:00 — REGNUM Комитет избирателей Украины «обеспокоен» инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на очередных местных выборах 25 октября.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 13 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена избирательным кодексом Украины. По состоянию на сегодня непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов.

«Например, кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса. В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий — это будет противоречить действующему законодательству», — заявили эксперты организации.

В комитете, что избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий. При этом любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

Кроме того, отметили в организации, в целом проведение подобных опросов требует серьезной подготовки, в том числе, «по разъяснительной работе среди граждан».

«Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования», — резюмировал Комитет избирателей Украины.

ИА REGNUM напоминает, что по информации СМИ, одним из вопросов для всенародного опроса будет легализация каннабиса. Кроме того, сразу несколько других источников украинских СМИ уточнили, что вопрос Донбасса в ходе опроса подниматься точно не будет.