Москва, 13 октября 2020, 13:57 — REGNUM Распоряжение о награждении главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина медалью Столыпина II степени за вклад в укрепление системы государственного финансового контроля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст распоряжения 13 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П. А. II степени председателя Счетной палаты РФ Кудрина Алексея Леонидовича», — говорится в тексте опубликованного документа.
При этом 12 октября Кудрину исполнилось 60 лет.
Напомним, Алексея Кудрина назначили главой Счетной палаты в мае 2018 года, а до этого он являлся председателем совета Центра стратегических разработок — некоммерческой организации, готовящей проекты социально-экономического развития страны для правительства России. Также с 2010 по 2011 год был главой российского Минфина.