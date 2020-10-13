Джакарта, , 13:55 — REGNUM Министерство связи и информатики Индонезии обработало около 1,3 млн негативных интернет-ресурсов с января по сентябрь 2020 года, сообщает Kompas.

«Оказывается, что наиболее важным для 2020 года является то, что мы обработали только 1,3 млн негативных интернет-ресурсов», — говорится в заявлении министерства связи Индонезии.

Известно, что за этот период было обработано 230 987 материалов, связанных с азартными играми, 10 496 материалов, связанных с мошенничеством, 4303 материала, связанных с правами интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с пандемией в Индонезии заявили, что показатель вылеченных пациентов в стране увеличился на 4,4%.

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