Киев, , 13:48 — REGNUM Одной из тем всеукраинского опроса 25 октября может стать легализация медицинского каннабиса.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник в окружении президента Зеленского.

Источник пояснил, что этот шаг, по расчету власти, должен завлечь молодежь на голосование и повысить явку молодых людей.

Издание отмечает, что пока ни в офисе президента, ни в партии «Слуга народа» эту информацию официально подтвердить не смогли.

СМИ также отмечает, что сразу несколько других источников уточнили, что вопрос Донбасса в ходе опроса подниматься точно не будет.

ИА REGNUM напоминает, что об инициативе провести всенародный опрос 25 октября, в день местных выборов, сообщил ранее сегодня сам президент Зеленский. Глава страны отметил, что на опрос вынесут пять важных вопросов, но не уточнил, о чем идет речь.

Офис президента Украины позже выступил с отдельным разъяснением — содержание политики в государстве должен определять народ, «а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении». Офис президента Украины обещает задать гражданам те вопросы, «которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране».

Политический деятель и депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко, в свою очередь, сообщил, что Зеленский будет озвучивать по одному вопросу в день начиная с 14 октября.