Минск, , 13:45 — REGNUM Протестующие в Минске — это «мордовороты», которые за плату принимают участие в протестных акциях. Об этом 13 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения консервного завода в Толочинском районе республики, передает агентство БелТА.

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Во время посещения Лукашенко завода, директор предприятия Анатолий Анюховский, заявил, что на его работниках лежит практически все на производстве и в сезон они работают практически без выходных.

«Мы со всем справимся. С этим народом не справиться нельзя. Люди от земли, работают искренне», — отметил Анюховский.

«Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5−6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», — сказал ему на это белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший глава забастовочного «комитета» Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский вывез свою семью из Белоруссии в Польшу якобы из-за угроз со стороны белорусского КГБ.