Киев, , 13:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 14 октября, озвучит первый вопрос всенародного опроса, который планируют провести в день выборов.

Об этом заявил политический деятель, народный депутат Рады предыдущего созыва Сергей Лещенко.

По словам политика, далее Зеленский будет озвучивать по одному вопросу в день.

Также Лещенко заявил, что предположительно, опрос пройдет в виде голосования своеобразными «бюллетенями», но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Отдельно политик подчеркнул, что это голосование является исключительно добровольным.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский анонсировалпроведение в день местных выборов, 25 октября, некоего всенародного опроса, результаты которого, хотя и не будут иметь прямых юридических последствий, якобы повлияют на государственную политику.