Москва, , 13:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября. Проект закона внесен на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции, одобренных гражданами на общероссийском голосовании и вступивших в силу в июле 2020 года.

Прописывается, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти. При этом в системе публичной власти правительство обеспечивает проведение в государстве единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.

Меняется порядок формирования правительства, в этой связи возрастает роль Госдумы и Совфеда, меняется порядок освобождения от должности министров, уточняется порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента.

«Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В целом, отметил он, все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной.

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«Часто задаются вопросы о том, кто от этого выиграет — Дума, правительство или президент. Мне кажется, что поскольку утверждает Государственная дума, то часть ответственности берет на себя, потому что после утверждения эта кандидатура идет на назначение уже президенту», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Кроме того, в ходе дискуссии глава комитета отметил, что с принятием норм Россия останется президентской республикой, каковой она является и сейчас.

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