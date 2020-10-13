Киев, , 13:26 — REGNUM Киев категорически отвергает признание самоопределения народа Крыма, и в такой ситуации неясно, почему Москва должна «помогать» Киеву в вопросе о Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 октября, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что Россия «прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока», при этом никакой «проблемы Крыма не существует». Так Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «верит» в возвращение Крыма и Донбасса.

« Логика рассуждений пресс-секретаря президента мне в данном случае непонятна. На Юго-Востоке Украины существует конфликт, идёт война. В этой войне участвуют две стороны: Киев и население соответствующих регионов, преимущественно русское население, провозгласившее свои земли самостоятельными государствами — ДНР и ЛНР. Войну начал Киев, отказавший жителям Донбасса в праве на самоопределение — одно из основополагающих прав, зафиксированных в документах ООН.

Позиция Киева по урегулированию известна: он против выполнения Минских соглашений — крайнего компромисса, на который готовы были пойти Донецк и Луганск. Более того, Киев категорически отвергает признание самоопределения народа Крыма. Так должна ли Москва в данной ситуации помогать Киеву? И, если она всё же будет помогать именно Киеву, то не выглядит ли это так, что она готова делать это под воздействием введённых против России санкций? И не будет ли эта помощь в ущерб интересам жителей Донбасса?