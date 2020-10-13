Киев, , 13:22 — REGNUM Всенародный опрос, который предлагается провести на Украине в день местных выборов 25 октября, действительно не будет иметь прямых юридических последствий, говорится в комментарии офиса президента Украины, обнародованного днем 13 октября.

У Зеленского разъясняют, что потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, «а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении».

Офис президента Украины обещает задать гражданам те вопросы, «которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране», однако не конкретизирует, о чем идет речь.

«Государство… лишь хочет услышать своих граждан и понять первичные потребности общества», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса, на который будет вынесено пять «важных вопросов».