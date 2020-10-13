Киев, 13 октября 2020, 13:35 — REGNUM Опрос жителей Украины, запланированный на 25 октября 2020 года, не будет иметь прямых юридических последствий. Об этом сообщила 13 октября пресс-служба офиса президента Украины.
В пресс-службе напомнили, что подобный опрос находится в русле политических изменений, анонсированных президентом Украины Владимиром Зеленским ещё в 2019 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители парламентской партии «Голос» заявили, что при помощи опроса Зеленский может попытаться легализовать некоторые политические решения в обход Верховной рады.
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