Киев, , 13:35 — REGNUM Опрос жителей Украины, запланированный на 25 октября 2020 года, не будет иметь прямых юридических последствий. Об этом сообщила 13 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными «экспертами» и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подобный опрос находится в русле политических изменений, анонсированных президентом Украины Владимиром Зеленским ещё в 2019 году.

«Именно так работает истинная демократия», — подчеркнули в офисе президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители парламентской партии «Голос» заявили, что при помощи опроса Зеленский может попытаться легализовать некоторые политические решения в обход Верховной рады.

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