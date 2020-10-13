Киев, , 13:16 — REGNUM В Одессе в настоящий момент нет никаких языковых противоречий и отдельная защита украиноязычным горожанам точно не нужна, заявил в эфире украинского телевидения кандидат в мэры Одессы от партии «Слуга народа», комик и бывший КВНщикОлег Филимонов.

Филимонов уточнил, что украиноязычных граждан не нужно защищать, поскольку «они имеют право говорить на том языке, который им дан Богом, и на котором они всю жизнь разговаривали».

«Во всех одесских школах преподавание ведется на украинском языке, никакой проблемы нет», — подчеркнул соратник Зеленского.

Стоит отметить, что в эфире Филимонов рассуждал на русском языке, за что принес отдельные извинения.

«Друзья, я извиняюсь за то, что сейчас говорю по-русски… мне сложно, я по профессии — филолог, поэтому говорю на языке, который знаю лучше», — пояснил кандидат в мэры.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одной из гимназий Одессы случился языковой конфликт — учитель накричала на ученицу за то, что та разговаривала на украинском языке. Ситуацию подхватили в Киеве, заявив, что «ужасный инцидент» в Одессе — это «ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять и какой нуждается в государственной защите в Украине».

25 октября на Украине пройдут местные выборы. На участии Олега Филимонова в выборах мэра Одессы настоял лично президент страны Владимир Зеленский.