Бишкек, , 13:13 — REGNUM В следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии помещен бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Об этом 13 октября сообщает пресс-центр ГКНБ.

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«Во время событий в ночь с 5 на 6 октября (массовых беспорядков — ред.) в отношении судьи Первомайского суда города Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения (в отношении Атамбаева) под давлением», — приводит сообщение пресс-центра ТАСС.

Таким образом, ранее принятое судом постановление об освобождении экс-президента Киргизии под домашний арест признано незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил со специальным представителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман политическую ситуацию в республике.