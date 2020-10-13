Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, принес жителям страны гораздо больше вреда, чем сделал что-то полезное. Так оценил период его правления первый вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, 13 октября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутат прокомментировал высказывание Саакашвили, назвавшего себя «наиболее компетентным» руководителем в вопросе «спасения Грузии». По мнению Вольского, от экс-президента нужно ожидать вреда, а не помощи.

«Саакашвили — это разрушительная сила. Он оставил стране очень тяжелое наследие. Конечно, с самого начала были какие-то прогрессивные шаги. Но большое количество людей потеряли свои жизни, здоровье, жилье, имущество, а Грузия потеряла значительную часть своей территории. И мы не можем говорить, что Саакашвили — человек, который может добиться прогресса для Грузии», — заявил вице-спикер журналистам.

Напомним, ранее в оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявили, что в случае победы на парламентских выборах, которые должны пройти 31 октября, Саакашвили станет премьер-министром.

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