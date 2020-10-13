Берлин, 13 октября 2020, 13:08 — REGNUM В ближайшее время «добрые взаимоотношения» между Россией и Германией не восстановятся, потому что в построении межгосударственных отношений на первом месте стоит не география, а желание и воля руководителей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 октября, комментируя высказывания главы МИД Германии Хайко Мааса.

Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель

Как сообщалось ранее, Маас заявил, что «случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией».

"Нормальному человеку трудно поверить министру иностранных дел ФРГ, заявляющему, что современная Германия «живёт торговлей и научным обменом». Если бы это было так, во главу угла отношений с Россией не была бы поставлена заведомая провокация с так называемым «отравлением» Алексея Навального. Такая позиция заставляет сомневаться в намерении Берлина строить с нашей страной не то чтобы хорошие, а просто разумные отношения, о которых говорит Маас.
Именно Германия вместе с Францией инициировала принятие Советом ЕС решения о введении санкций в отношении тех, кто, как считают в сообществе, несет ответственность за предполагаемое «отравление» Алексея Навального. В заявлениях западноевропейских политиков по данной теме везде натяжки и ни одного реального доказательства, что отравление действительно имело место и, если это так, что за ним стоит российское государство.
В свою очередь, омские медики, спасшие Навальному жизнь, ясно констатировали отсутствие в его крови и моче следов каких-либо ядов. Так что это Германия должна объяснить всему миру (раз уж она придала такой характер этому случаю), что произошло с Навальным во время или после его перелёта в Германию. Должна, но упорно не объясняет: как известно, на неоднократные запросы российской стороны о правовой помощи по ситуации с Навальным Берлин ответа не дал.
Одним словом, в ближайшее время «добрые взаимоотношения» между Россией и Германией точно не восстановятся. География географией, но в построении межгосударственных отношений на первом месте стоит не она, а желание и воля соответствующих руководителей. С германской стороны я этой воли не вижу. Мало того, реально действует противоположная установка. Вопрос почему в данном случае — вопрос для меня риторический», — отметил Михаил Демурин.