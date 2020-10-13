Берлин, , 13:08 — REGNUM В ближайшее время «добрые взаимоотношения» между Россией и Германией не восстановятся, потому что в построении межгосударственных отношений на первом месте стоит не география, а желание и воля руководителей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 октября, комментируя высказывания главы МИД Германии Хайко Мааса.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Как сообщалось ранее, Маас заявил, что «случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией».

"Нормальному человеку трудно поверить министру иностранных дел ФРГ, заявляющему, что современная Германия «живёт торговлей и научным обменом». Если бы это было так, во главу угла отношений с Россией не была бы поставлена заведомая провокация с так называемым «отравлением» Алексея Навального. Такая позиция заставляет сомневаться в намерении Берлина строить с нашей страной не то чтобы хорошие, а просто разумные отношения, о которых говорит Маас.

Именно Германия вместе с Францией инициировала принятие Советом ЕС решения о введении санкций в отношении тех, кто, как считают в сообществе, несет ответственность за предполагаемое «отравление» Алексея Навального. В заявлениях западноевропейских политиков по данной теме везде натяжки и ни одного реального доказательства, что отравление действительно имело место и, если это так, что за ним стоит российское государство.

В свою очередь, омские медики, спасшие Навальному жизнь, ясно констатировали отсутствие в его крови и моче следов каких-либо ядов. Так что это Германия должна объяснить всему миру (раз уж она придала такой характер этому случаю), что произошло с Навальным во время или после его перелёта в Германию. Должна, но упорно не объясняет: как известно, на неоднократные запросы российской стороны о правовой помощи по ситуации с Навальным Берлин ответа не дал.