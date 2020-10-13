Париж, , 13:18 — REGNUM Глава французской националистической партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян отказался от союза с лидером партии того же толка «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает телеканал BFM TV.

Накануне Ле Пен предложила Дюпон-Эньяну избежать «разделения голосов патриотов» и «заключить союз» для совместного участия в президентских выборах 2022 года.

Однако, как сообщила Ле Пен в своем интервью BFM TV, ее бывший соратник ответил, что «в первом туре выборов жители Франции сами выберут лучшего кандидата».

«Это печально, — продолжила лидер «Национального объединения». — В результате все мы потеряем больше энергии, времени и ничего не выиграем в эффективности».

Напомним, 28 сентября Дюпон-Эньян заявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2022 года во Франции.

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