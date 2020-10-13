Москва, , 12:58 — REGNUM Смягчение тона официального Берлина относительно отношений с Россией в свете ситуации вокруг блогера Алексея Навального говорит о том, что руководство Германии все-таки не теряет разумного подхода на российском треке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Похожие заявления накануне мы слышали и от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Но говорить даже об «осторожном оптимизме» считаю пока преждевременно», — отметил Слуцкий.

Кейс Навального, безусловно, пошатнул отношения и с Германией, и с Францией, рассуждает парламентарий, Россию пытаются обвинить в чем-то без суда и следствия, заставить оправдываться непонятно за что, при этом все законные запросы российской стороны игнорируются, а вместо диалога и сотрудничества в правовой сфере мы по-прежнему наблюдаем политизированный подход, угрозы и ультиматумы. Это, уверен глава комитета, тупиковый путь в двусторонних отношениях.

«Заявления Хайко Мааса на фоне призывов введения новых санкций против РФ из-за инцидента с блогером не должны оставаться только словами. Надеюсь, что Берлин продемонстрирует более явно свои намерения вести «хорошие или хотя бы разумные отношения с Россией» — без провокаций, лицемерия и двойных стандартов», — заключил Слуцкий.