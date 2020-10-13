Москва, , 12:58 — REGNUM На Северном Кавказе различные террористические организации не прекращают попытки вербовки местных жителей в деятельность своих организаций. В целях предотвращения их преступной деятельности в регионе ведется системная профилактическая работа среди населения, в первую очередь среди молодежи. Такая информация прозвучала 13 октября в ходе заседания Национального антитеррористического комитета под председательством его руководителя Александра Бортникова.

«Главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северо-кавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого, в том числе, социальные сети и мессенджеры», — было сказано в ходе заседания НАК.

По данным комитета, в сети террористической пропаганды могут попасть в первую очередь родственники нейтрализованных боевиков, лица, судимые за террористические преступления и вернувшиеся из мест заключения, молодые люди. Поэтому к работе по противодействию идеологии терроризма привлекаются духовные лидеры, деятели культуры, представители других сфер гражданского общества.

Помимо этого, необходимая психологическая и социальная поддержка оказывается детям, которых удалось вернуть в Россию из Ирака и из зон боевых действий в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания НАК 13 октября было сказано, что с начала текущего года в субъектах СКФО было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, 19 терактов. Были ликвидированы 60 боевиков, задержаны еще 144, а также 220 их пособников. Была разоблачена деятельность 35 законспирированных ячеек.

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