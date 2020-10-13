Уфа, , 12:57 — REGNUM В ходе оперативного совещания 13 октября Радий Хабиров проинформировал об изменениях в структуре башкирского правительства, которые были анонсированы ещё после утверждения кандидатуры Андрея Назарова премьер-министром в региональном парламенте 17 сентября.

Изменения носят, преимущественно, структурный характер. На одного человека сокращено количество вице-премьеров. Теперь их стало девять вместо десяти. Своего места лишился Фанур Ягафаров, который вернулся на работу в администрацию главы региона.

Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что это правительство свидетельствует об усилении позиций Андрея Назарова:

«Все действия он согласовывал с Радием Хабировым, однако об усилении позиций премьера говорит то, что фактически одним из первых вице-премьеров будет Рустам Муратов, который давно работает с Назаровым. В долгосрочной перспективе власти Башкирии говорят о сокращении чиновников: нынешние структурные изменения никак не влияют на состав госслужащих. Дополнительной нагрузки бюджет не понесет».

Руководитель Научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ Николай Евдокимов солидарен с такой позицией:

«Персональные изменения в составе правительства пока незначительные, сократили должность одного вице-премьера, но думаю дело здесь не в персональном составе. Вероятно, изменится функционал некоторых заместителей Андрея Назарова, можно ожидать, что возрастёт аппаратный и политический вес заместителей, курирующих экономические вопросы. В частности, Рустама Муратова, который отвечает за инвестиции и экономику».

Изменения коснулись также структуры некоторых исполнительных органов власти. Так, на базе трёх государственных комитетов будут созданы соответствующие министерства. В частности, появятся министерство строительства и архитектуры, министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство торговли и услуг. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что придание ранее существовавшим комитетам министерского статуса должно повысить их роль и влияние и будет соответствовать практике принятой в большинстве субъектов России.

«Изменения в правительстве скорее структурные, нежели кадровые. Республика получает значительные федеральные транши на реализации национальных проектов. Для оптимизации взаимодействия с федеральными органами власти и создаются министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также строительства и архитектуры», — отмечает Михайличенко.

Кроме создания трёх министерств в состав правительства планируется ввести Корпорацию развития, из которой недавно был уволен прежний руководитель Раиль Сарбаев, и создающийся в данный момент Центр стратегических разработок РБ.

Главная задача структурных изменений — повышение эффективности власти, считает Николай Евдокимов.

«Персональные изменения и сокращение чиновников не могут быть самоцелью правительственных трансформаций. Главная задача — повышение эффективности управления. Андрей Назаров уже анонсировал, что правительство должно быть более открытым и динамичным. Думаю, что внесённые сегодня изменения — первый шаг на пути к этому», — полагает он.