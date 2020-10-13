Киев, , 13:00 — REGNUM Президент Украины хочет легитимизировать «опасные решения» при помощи опроса. Об этом сообщила 13 октября пресс-служба украинской парламентской партии «Голос».

В пресс-службе «Голоса» отметили, что ранее с инициативой подобных опросов выступала пропрезидентская партия «Слуга народа», однако её усилия были заблокированы «из-за очевидной цели реализовать кремлёвский сценарий по Донбассу».

В партии считают, что опрос, анонсированный Зеленским, противоречит стандартам демократии и призван повлиять на мнение населения.

«Это способ легитимизировать опасные решения, которые имеет в планах офис президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о «сойтись посередине с «агрессором», — считают представители «Голоса».

Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский хочет узаконить решения, на которые никогда не согласится Верховная рада.

Как сообщало издание Strana.ua, президент Украины планирует снять пять видеороликов с вопросами, которые будут включены во всеобщий опрос 25 октября 2020 года.

Отметим, что украинские политики и СМИ продолжают обвинять Россию в развязывании войны в Донбассе, называя её «агрессором». На самом деле РФ является одной из стран, принимающих участие в урегулировании конфликта, а официальный Киев просто пытается уйти от ответственности за происходящее в регионе.

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