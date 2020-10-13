Сеул, , 13:04 — REGNUM Военные Южной Кореи смогут немедленно отреагировать на выпущенные артиллерийские снаряды и ракеты со стороны КНДР и вывести их из строя. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства обороны полковника Мун Хон Сика.

По его словам, ракеты могут быть перехвачены противоракетными системами Patriot и M-SAM II.

Известно, что данное заявление прозвучало после того, как на северокорейском военном параде по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета.

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«В случае атаки с использованием различных типов ракет военные Южной Кореи смогут вывести их из строя, задействовав не только систему противоракетной обороны корейского образца, но и другие стратегические ударные системы», — отметили в министерстве.