Париж, , 13:38 — REGNUM В ответ на просьбу авторов Гражданской конвенции по климату президент Франции Эммануэль Макрон повторно выразил свою поддержку положений документа и обязался продолжать работу в направлении их реализации. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Le Figaro.

Макрон вновь выразил свою солидарность со 150 авторами и сторонниками Гражданской конвенции по климату, несмотря на то что «некоторые из ее положений нуждаются в модификации».

Президент также подтвердил, что все 30 положений документа «уже исполняются», сославшись на выделение в рамках плана по восстановлению экономики 30 млн евро на осуществление экологического перехода.

Напомним, 12 октября авторы французской Гражданской конвенции по климату призвали президента страны Эммануэля Макрона «официально и публично» поддержать их.

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