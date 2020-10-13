13 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 12:47 — REGNUM Одна из центральных газет Японии «Асахи симбун» опубликовала статью, посвященную разбору ситуации вокруг вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Автор статьи Миюки Тикаути — не репортер и не газетный обозреватель, а дипломированный специалист по Ближнему Востоку и Турции, доктор политологии. С 2012 года возглавляет представительство японской правительственной организации JICA (Японское агентство международного сотрудничества) в Турции, занимается вопросами гуманитарной помощи и безопасности во всем регионе.

Статья начинается с констатации факта неизбежной политической вовлеченности России в процесс поиска примирения противоборствующих сторон: «В заявлениях Азербайджана и Армении существуют большие расхождения. Наблюдатели предполагают, что переговоры между ними вряд ли приведут к однозначным позитивным результатам. Считается, что решающее слово в этом конфликте принадлежит России и Турции. Но дело происходит на территории бывшего Советского Союза. И Армения, и Азербайджан входят в число постсоветских республик. Россия исторически связана с ними тесными узами и неоднократно играла роль «примирителя». Тогда при чем здесь Турция? Хотя международное сообщество резко критикует Анкару за вмешательство в этот конфликт, она не отступает».

Утверждая, что после распада СССР с 1991 года в этом конфликте погибло около 30 000 человек, и около 1 миллиона человек стали беженцами или перемещенными лицами, Тикаути отмечает, что до сих пор неясно, что послужило причиной возникновения нынешнего военного столкновения. Ибо каждая из сторон ведет наступательную информационную кампанию, обвиняя противника в том, что он «первым развязал войну». Вместе с тем она дает такое объяснение истоков конфликта: «Однако ясно одно: при поддержке Турции Азербайджан ведет дело к полномасштабной войне и военной победе над Арменией». Добавляя, что Турция вместе с Азербайджаном занимают позицию, по которой «восстановление их отношений с Арменией невозможно без решения спора по Нагорному Карабаху».

Обращает на себя внимание то, что японский автор усматривает в происходящем и фактор противоборства Турции с Россией. В статье утверждается: «Под такой позицией лежит не только широко декларируемая национально-культурная и историческая общность двух стран (Турции и Азербайджана): «Два государства, один народ». И не только тесные экономические отношения, в том числе в области энергетики. Здесь присутствует еще и такой фактор, как усиление Турцией «квази-войны» с Россией в Сирии и Ливии. Турция однозначно позиционирует Азербайджан своим союзником и готова оказывать ему всевозможную помощь. Общим для турецкого политикума стал лозунг: «Армения должна убраться с азербайджанской земли, незаконно оккупируемой в нарушение международного права!»… Если в начале 1990-х годов Турция была способна оказывать Азербайджану лишь моральную поддержку и старалась излишне не раздражать Россию, то в последнее время она разбогатела, серьезно увеличила свой военный потенциал и теперь стала готова «заочно помериться силами с Россией в «квази-войнах». В выступлениях турецких СМИ появилась мысль о том, что в «Карабахе пора покончить с существовавшей на протяжении 30 лет несправедливостью».

В связи с этим недвусмысленно отмечается, что Баку сознательно сокращает свои закупки вооружения в России: «Азербайджан предпринял активные усилия по диверсификации источников получения вооружений и улучшению оснащения своей армии. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) за 2019 год, в предыдущие 5 лет Азербайджан кардинально поменял состав поставщиков оружия для себя. Если ранее 60% военной техники он получал из России, то в 2019 на ее долю осталось только 30%. В то же время доля Израиля увеличилась до 30%, а 10% приходится на Турцию. Большую роль в этом сыграли и значительно возросшие поступления в азербайджанскую казну от экспорта энергоносителей. Баку значительно увеличил свои военные расходы, начав массово закупать в дружественной Турции, в частности, дроны и радарные системы».

Доктор политологии разъясняет читателям, что, хотя Россия стремится поддерживать добрососедские отношения с обеими сторонами конфликта, ее отношения с Арменией «глубже»: «В настоящее время Россию и Азербайджан связывают неплохие отношения. Однако отношения Москвы с Арменией глубже, хотя бы потому, что они являются союзниками по ОДКБ, и в соответствии с межправительственным соглашением в Армении — единственной из закавказских государств — находится крупная российская военная база, имеющая в своем составе 5000 военнослужащих. Даже границу Армении с Турцией защищают российские пограничники. С точки зрения Турции, Россия всегда незримо присутствует за спиной Армении».

В статье прямо поставлен вопрос: «Турция и Россия — друзья или враги?» Сближение двух стран автор пытается объяснить взаимной нелюбовью и недоверием Москвы и Анкары к Западной Европе и Америке. Автор «раскрывает» планы Москвы в отношении Турции: «Конечно, совершенно понятно, что, склоняя Турцию насколько это возможно в свою сторону, Россия стремится если не оторвать Анкару от НАТО, то хотя бы «вбить клин» в единство Североатлантического блока. И здесь у России есть ряд несомненных достижений. Взять хотя бы сделку по С-400, ради которой Анкара пожертвовала планами приобретения американских F-35, или неподдельный интерес Турции к российским истребителям Су-57. Турция для России — это важный клиент… Инструмент «расшатывания» американо-европейского атлантического единства, важнейший партнер в военно-техническом сотрудничестве, огромный рынок сбыта — вот кто такая Турция для России. Взаимно используя интересы друг друга, эти страны строят отношения сотрудничества».

Что же касается отношения Москвы к вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе, то автор отнюдь не объективна. Более того, она стремится создать у читателей неприязненное отношение к нашей стране, которая якобы чуть ли не заинтересована в том, чтобы «наживаться» на азербайджано-армянском кровопролитии. Читаем: «С одной стороны, она (Россия) призывает к прекращению конфликта, а с другой — оказывает Армении военную поддержку. С каждым новым азербайджано-армянским столкновением Россия инициирует перемирия и мирные соглашения, но ни разу это не дало результата. Россия на деле подставляет плечо Армении, в то же время активно экспортируя оружие обеим сторонам конфликта. Многие эксперты исходят из того, что чем дольше продлится противостояние Армении и Азербайджана по Карабаху, тем лучше это для российского экспорта вооружений».

По сути, не высоко оценивает автор статьи и усилия российской дипломатии по прекращению кровопролития, когда утверждает: «И все же сценарий «активная фаза конфликта, вмешательство России, сохранение статуса-кво» явился бы для Азербайджана и Турции продолжением того поражения, которое Баку испытывает с 1994 года. Президент Азербайджана Алиев публично говорит: «Все эти призывы к «перемириям» и к «поискам решения за столом переговоров» мы уже слышали десятки раз. И вот уже скоро будет 30 лет, как ничего не меняется. А ждать еще 30 лет у нас нет времени». В азербайджанских сводках с войны постоянно мелькает слово «освобождение». Но ведь то, что является «освобождением» для одних, является также «оккупацией» для других».

Однако тут же Тикаути противоречит сама себе, заявляя: «Нынешнее азербайджано-армянское столкновение в Карабахе длится уже более двух недель. Ареал военных действий расширяется и начинает накрывать города. Погибших среди военных и гражданских уже насчитывается более 400. Если договоренности по перемирию не сработают, можно ожидать нового витка насилия…»