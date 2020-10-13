Москва, , 12:44 — REGNUM Желание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обсудить с президентом России Владимиром Путиным его «невмешательство в белорусские политические процессы» вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили комментарии 13 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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Многие комментаторы оказались уверены, что Тихановская не имеет представления о том, в какое положение она попала. По мнению пользователей, она стала пешкой в руках иностранных игроков, которые используют её в своих личных интересах.

«Тихановская возможно не представляет куда влезла. Это большая политика. Она будет интересовать Запад ещё какое-то время, но тут 2 пути развития. 1) Лукашенко выстоит и тогда Тихановская как и Гуайдо постепенно, но ненадолго уйдет в небытие. 2) Лукашенко проиграет, на некоторое время поставят Тихановскую, но всё так же через определённое время она уйдет в небытие. Небытие для неё не означает спокойную жизнь домохозяйки», — пишет Алексей. Здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Часть пользователей увидела в заявлении Тихановской двойные стандарты. Имеется в виду, что, будучи в Литве и будучи поддерживаемой лидерами западных стран, Тихановская призывает Путина не «вмешиваться» в дела Белоруссии.

«Эта дама делает всё, чтобы Европа вмешивалась в дела Белоруссии, но в то же время хочет, чтобы Путин не мешал? У неё мания величия? Хотя на самом деле она кукла с ниточками, а кукловоды известны», — написал Игорь.

Некоторые пользователи не смогли понять, какой статус занимает личность Тихановской. По их мнению, Путин попросту не может провести официальную встречу с человеком, который не является официальным представителем какого-либо государства.

«А кто она такая эта Тихановская, чтобы выдвигать свои требования Путину? Она ни глава государства. Она никто. Очередная подставная утка, которая устроила базар на всю Беларусь и просто мешает другим работать спокойно», — написал пользователь devchuly5krasotuly.

Нашлись и те, кто решил пошутить над положением Тихановской. По их видению, бывший кандидат попросту заигралась и не понимает, что её требования о встрече с президентом России выглядят странно.

«ЕС и Тихановская это диагноз. Для таких президентов без страны с купленными корочками у президента Литвы, Польши и США есть палата, где живут и лечатся Наполеоны, маршалы всех войн и инопланетяне с мандатом вести переговоры с землянами о дружбе галактик», — шутит Виктор.

Напомним, 12 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела обсудить с президентом России Владимиром Путиным его невмешательство в белорусские политические процессы.