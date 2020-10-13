Страсбург, Франция, , 12:40 — REGNUM Страны — члены Европейского союза согласовали единую систему организации перемещения людей через государственные границы стран внутри Шенгена. Рекомендации, устанавливающие общие критерии и общие рамки для принятия мер в отношении поездок на фоне пандемии COVID-19, приняты Советом ЕС 13 октября. Об этом сообщается на сайте совета.

«Эта рекомендация направлена на повышение прозрачности и предсказуемости для граждан и предприятий, а также на предотвращение фрагментации и нарушения работы служб», — говорится в документе.

Уточняется, что единая система организации перемещения людей внутри Шенгена основана на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

До этого все карантинные и прочие санитарные меры каждое государство ЕС принимало самостоятельно, что приводило к неразберихе при перемещении по Европе.

Читайте также: Варшава: закрывать границы внутри ЕС пока не планируется

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы министерства внутренних дел Польши Бартош Гродецкий заявил, что в Европейском союзе во время второй волны пандемии коронавируса пока не собираются вновь закрывать внутренние границы. Он добавил, что в Польше эту тему тоже не обсуждают. Также, по его словам, на, а сегодняшний день нет информации о том, что какая-либо из стран ЕС планирует закрыть свои границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Сербии по-прежнему не могут поехать в страны ЕС из-за коронавируса