Москва, , 12:30 — REGNUM Госдума во втором, основном, чтении приняла законопроект об особенностях оказания медицинской помощи военнослужащим, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Прежде всего, диспансеризация и медицинские осмотры выделяются в отдельные виды медицинских услуг.

Профильные министерства и ведомства, в которых предусмотрена военная служба, будут сами определять порядок проведения медосмотров и диспансеризации военнослужащих, при этом перечень исследований будет определяться по согласованию с Минздравом.

В случае отсутствия по месту военной службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских организаций или при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов или специального медицинского оборудования, военнослужащие имеют право на прохождение медицинских осмотров, диспансеризации в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Связанные с этим расходы возмещаются в порядке, установленном правительством РФ, за счет средств федерального бюджета.

Документ обязывает военнослужащих знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботиться о сохранении своего здоровья, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

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