Москва, , 12:29 — REGNUM Законопроект, предполагающий повышение штрафов за нарушение правил эксплуатации автотранспорта в ущерб экологии и здоровья людей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Сейчас ответственность за нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации техники и оборудования, надзор за техническим состоянием которых осуществляют органы гостехнадзора, предусматривается в виде предупреждения или наложения административного штрафа. Максимальный штраф составляет 1 тыс. рублей.

Правительство РФ предлагает повысить штрафы. Если закон найдет поддержку, что штраф на граждан составит от 500 до 1 тыс. рублей, предполагается и лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, штраф на должностных лиц — предусматривается от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.