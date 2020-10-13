Куала-Лумпур, , 12:26 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны работать вместе, чтобы избавиться от внешнего вмешательства в Южно-Китайское море, сообщает Sindonews.

Во время совместной пресс-конференции министр иностранных дел Малайзии Дато Сери Хишаммуддин Тун Хусейн заявил, что спор в Южно-Китайском море должен быть урегулирован мирным путем посредством регионального диалога.

Издание отмечает, что Китай в течение многих лет участвовал в морских конфликтах с другими странами в регионе Южно-Китайского моря. Недавно Китай провел в этих стратегических водах военные учения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД Малайзии и Китая обсудят статус вакцины от COVID-19, произведенной в Китае, и сотрудничество после восстановления экономической устойчивости страны и попыток восстановления двусторонних отношений между двумя странами.

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