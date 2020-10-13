Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Ожидается, что 20 октября муниципалитет Эстаммара даст согласие на строительство полигона для хранения отработавшего ядерного топлива в Форсмарке, расположенном на севере в 115 километрах от Стокгольма. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

В Остхаммаре контейнеры с ядерными отходами будут хранитmся в медных капсулах, окруженных специальной бентонитовой глиной. Капсулы погрузят на 500 метров в скалу, где в таком состоянии они должны храниться в течение ста тысяч лет.

Если обратиться к истории человечества, можно сказать, что примерно сто тысяч лет назад оно начало распространяться с территории Африки по всему остальному миру. Более развитое использование языка отличало homo sapiens от его предшественников.

Но если заглянуть в будущее, отмечают журналисты, есть перспектива произвести обратное впечатление.

«Интересно, а что подумают будущие поколения, когда они столкнутся с захороненными ядерными отходами нашего времени, зарытыми здесь, среди заповедников», — задается вопросом местная экоактивистка Аса Линдстранд.