Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставленные с нарушением требований, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Прописывается, что изменение размера платы за коммунальные услуги (в порядке, установленном правительством РФ) должно быть произведено не только при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, но и в случае нарушения качества предоставляемых коммунальных услуг;

При этом устанавливается отказ от штрафных санкций для виновных в нарушении.

Как следует из текста документа, изменение размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с нарушением их качества, осуществляется управляющей организацией, ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, а в случаях предоставления коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — ресурсоснабжающей организацией или региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Также предусматривается, что в случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такое лицо обязано компенсировать ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги, расходы, фактически понесенные ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, в порядке, установленном правительством РФ.

В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающая организация производит изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ, если нарушение непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения конкретного дома.

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