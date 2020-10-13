Стокгольм, , 12:35 — REGNUM Правительство Эстонии оказывает постоянное давление на Швецию после выхода документального фильма о затонувшем в 1994 году парома «Эстония». Об этом сообщила газета Expressen.

«Определите характер повреждения, когда оно произошло и его возможную роль в затоплении парома», — говорится в письме министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалы, направленного главе шведской дипломатии Анн Линде.

Прежде всего, официальный Таллин требует реализации четырех мер — нового погружения на место трагедии, осмотра морского дно рядом с «Эстонией», исследование и оценку характера повреждений судна.

Напомним, что месяцем ранее был показан документальный фильм Discovery, во время съемок которого удалось обнаружить 4-метровую пробоину в корпусе судна. О данном повреждении ранее известно не было.