Москва, , 12:15 — REGNUM Госдума ратифицировала Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Вступление конвенции в силу для Российской Федерации позволит гражданам государств-участниц конвенции представлять в российские учреждения и организации документы, выданные дипломатическими и консульскими учреждениями этих государств в Российской Федерации, без консульской легализации в МИД России.

Граждане РФ, находящиеся на территории стран-участниц конвенции и оформляющие документы в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом, получат возможность представлять данные документы в учреждения стран-участниц конвенции без легализации в министерстве иностранных дел страны пребывания.

С практической точки зрения это означает отказ от формальностей, связанных с дополнительным подтверждением аутентичности таких документов (легализации, нотариального заверения и так далее). Конвенция также предусматривает возможность создания системы проверки аутентичности документов, подпадающих под их действие.

Конвенция вступила в силу 14 августа 1970 г. В настоящее время ее участниками являются 24 государства.