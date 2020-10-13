Подгорица, , 12:40 — REGNUM Кандидат на пост председателя нового состава правительства Черногории Здравко Кривокапич 13 октября на пресс-конференции пригласил президента Сербии Александра Вучича посетить Подгорицу, отметив, что он хочет поддерживать хорошие отношения со всеми странами в регионе и особенно с Сербией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Я хочу пригласить г-на Вучича посетить Черногорию, чтобы мы, как два политика, хотя я по своей сути не политик, хотя и занимаю такую должность, пришли к пониманию того, что мешает нашим отношениям, и построили мост между нашими странами, который поможет преодолеть существующие разногласия», — подчеркнул Кривокапич.

Он подчеркнул, что при формировании нового правительства Черногории будет пересмотрен закон о свободе вероисповедания, и что он будет «заниматься поиском» лучшего решения, приемлемого для всех заинтересованных сторон.