Москва, , 12:11 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привел доказательства того, что о возобновлении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и о беспорядках в Киргизии было известно заранее, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

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«Карабах — это продолжение столкновения России с Британией, — ни турки, ни армяне, ни азербайджанцы», — сказал Жириновский.

«Всё мы не можем до конца раздолбать наших врагов, вот они продолжают нам мешать. А пушечное мясо — это армяне, азербайджанцы, не поможет — турки есть, а Лондон и Москва в Женеве будут договариваться, кому сколько дать, кто за что заплатит. Доказательства этого: дипломаты в Баку и в Ереване уехали досрочно, до начала конфликта — знали, что начнется война в Карабахе», — заявил Жириновский.

«И Бишкек, тоже покинули Киргизию досрочно, еще до выборов, якобы пандемия, под дурачка работают, на самом деле организовали волнения в Бишкеке, Карабахе, Белоруссии и, может быть, в некоторых точках по России», — подчеркнул парламентарий.