Москва, , 12:07 — REGNUM На Северном Кавказе в 2020 году было предотвращено 19 терактов, общее число преступлений террористической направленности, не совершенных благодаря деятельности правоохранительных органов на территории округа, составляет 36.

Антитеррор Mil.ru

Об этом сообщил 13 октября в ходе заседания Национального антитеррористического комитета его председатель Александр Бортников. По его словам, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа было ликвидировано 60 боевиков, еще 144 бандита были задержаны.

Также пресечена деятельность 220 задержанных пособников бандитов. Общее число законспирированных ячеек, разоблаченных с начала 2020 года, составляет 35.

Итоги деятельности по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Кавказского федерального округа, рассматривались сегодня, 13 октября, на заседании НАК в Москве, сообщили в информационном центре ведомства. Заседание прошло под председательством Александра Бортникова.