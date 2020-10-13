Берлин, , 12:09 — REGNUM С призывом к Турции об отказе от провокаций Восточном Средиземноморье выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он заявил об этом журналистам 13 октября перед отлетом в Никосию, откуда он позднее направится в Афины.

Как указал Маас, Кипр и Греция являются партнёрами Германии по Евросоюзу и потому он направляется в Никосию и Афины для заверения своих коллег в полной солидарности с ними.

Кроме того, глава МИД Германии призвал все стороны в данном регионе к выстраиванию «разумных добрососедских отношений».

«В этой связи мы призываем Турцию не закрывать посредством односторонних мер открывшееся сейчас окно диалога с Грецией. Анкара должна прекратить чередовать шаги по разрядке с провокациями», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что в исключительную экономическую зону Кипра после двухдневного отсутствия вернулось турецкое сейсмографическое судно RV Barbaros Hayreddin Pasa которое проведет сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье.