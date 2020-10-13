Киев, 13 октября 2020, 12:10 — REGNUM Если вновь встанет вопрос о закрытии границ для иностранцев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступит против такого решения. Об этом он рассказал 13 октября во время брифинга.
Кулеба отметил, что в нынешних условиях невозможно действовать так, как в начале пандемии.
Напомним, за минувшие сутки на Украине вновь выявили более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий, вызванных болезнью, скончались более ста человек.
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