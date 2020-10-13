Киев, , 12:10 — REGNUM Если вновь встанет вопрос о закрытии границ для иностранцев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступит против такого решения. Об этом он рассказал 13 октября во время брифинга.

«Лично я, если этот вопрос появится на повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам, и буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой», — рассказал министр.

Кулеба отметил, что в нынешних условиях невозможно действовать так, как в начале пандемии.

«Все, кто хотел, вернулись, а все, кто решил оставаться там, где они есть, остались. Потому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки», — подчеркнул он.

Напомним, за минувшие сутки на Украине вновь выявили более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий, вызванных болезнью, скончались более ста человек.

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