Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Лидер датской националистической партии «Жесткий Курс» Расмус Палудан, который также теперь является и шведским гражданином, пообещал «сжечь сотни Коранов» на территории своей новой родины. По словам Палудана, таким образом он продемонстрирует, что правительство Швеции окончательно потеряло контроль за сохранением порядка в обществе. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палудан уже организовывал акции по сожжению Корана в публичных местах. Самая громкая из них состоялась в конце этого лета, что привело к беспорядкам в Мальмё. Самого Палудана в тот день остановили на границе, ему запретили посещать Швецию в течение двух лет.

Однако на прошлой неделе Палудан сообщил, что он теперь официально является шведским гражданином. Свою деятельность политик намерен продолжать и дальше.

По словам Палудана, произошедшее в Мальмё лишь показало, что власти позволили мусульманской общине отреагировать на его выходку насилием. C целью доказать обществу, что правительство не контролирует мусульман и беженцев он заявил, что «сожжет сотни Коранов по всей Швеции».