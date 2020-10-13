Москва, , 11:52 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег власти Белоруссии от применения боевого оружия против митингующих, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

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"То, что милиция Белоруссии готова применять боевое оружие, — это нежелательно», — сказал Жириновский.

Он допустил, что угрозы озвучены для того, чтобы «попугать» протестующих.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят протесты несогласных с итогами выборов главы государства.