Киев, , 11:54 — REGNUM Власти Украины должны сначала местные выборы «нормально провести», а уже потом какие-то вопросы народу задавать, заявил 13 октября украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко.

«Люди сейчас повально отказываются работать в избирательных комиссиях… У нас подсчет голосов длиться неделю будет, это если «корона» всех не «покосит». Какие, к черту, еще вопросы?» — возмущается политик.

Черненко также задается вопросом, какой нормой избирательного кодекса регламентируется опрос, который анонсировал президент Зеленский.

«Они, конечно, хотели протянуть изменения в кодекс, но даже монобольшинство не захотело брать на себя ответственность за этот беспредел. Избирательный кодекс четко говорит — кто, что и когда должны делать на избирательном участке. Всё, что законодательством не предусмотрено, можно считать нарушением закона и обращаться в полицию», — призвал экс-депутат.

Эксперт также отметил, что если такой опрос будут проводить за пределами избирательных участков, то должна быть обнародована информация, на каком основании и за какие средства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что в ходе местных выборов 25 октября в стране проведут всеукраинский опрос, в частности, гражданам предложат ответить на пять вопросов. Зеленский не уточнил, какие конкретно это будут вопросы, но дал понять, что от ответов зависит дальнейший политический курс страны.