Сеул, , 13:06 — REGNUM Пхеньян не отвечает на требования Сеула вернуть долги. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, с 2000 по 2008 гг. Сеул предоставил Пхеньяну ссуды в виде продуктов питания, оборудования для восстановления межкорейских железных дорог и сырья для лёгкой промышленности общей стоимость $933 млн.

Однако в 2007—2008 годах КНДР вернула часть долга слитками цинка общей стоимостью $2,4 млн. В настоящее время Пхеньян должен Сеулу $798 млн.

Отмечается, что представители Эскпортно-импортного банка, через который предоставлялись ссуды, направил в КНДР 62 официальных письма с призывом погасить долги, однако ответа так и не поступило.