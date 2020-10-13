Москва, , 11:47 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о помощи Украине в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе вызвало появление комментариев со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 13 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть пользователей поддержала слова Пескова. По их мнению, Минским соглашениям нет альтернативы, и Украина обязана предоставить Донбассу особый статус, который поможет враждующим сторонам прийти к некому согласию или компромиссу.

«Правильно Песков говорит. Украине придется дать особый статус всему Донбассу. После чего Донбасс будет как Крым де факто автономией, после чего референдум о выходе из Украины и присоединение к России матушке», — поделился мнением Денис Д. Здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Другие оказались возмущены заявлением пресс-секретаря. По их мнению, жители Донбасса уже давно доказали свою приверженность идее вхождения в состав России, но российские власти почему-то не предпринимают действий для осуществления данного сценария.

«Жители Донбасса уже в 2014 году своё мнение высказали и хотели войти в состав России. Вот только их посчитали недостойными в отличие от Крыма. Потому дончан убивают уже шестой год и люди живут в нечеловеческих условиях», — пишет пользователь «3223 2234».

Большинство интернет-пользователей выступили с призывов признать территорию Донбасса частью Российской Федерации. Люди призвали провести новый референдум, чтобы придать данному шагу честность и прозрачность.

«Донбасс верните в Россию! Проведите референдум. Всё будет законно! Всё равно они уже не вернутся на Украину», — написала пользователь Ольга.

Нашлись и те, кто высказал мнение о том, что конфликт в Донбассе мог закончится уже давно и с намного меньшими жертвами.

«Жалко людей. Уж тогда присоединили бы вместе с Крымом. Всё равно санкции бесконечны. Или бы четко дали знать, что вы нам не нужны. И тогда с гораздо меньшими жертвами Украина восстановила свою власть. Так бы и жили. А то получается, что их обстреливают, люди гибнут», — написала Надежда.

Напомним, 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оказывать помощь Украине в вопросе урегулирования конфликта на территории Донбасса.