Москва, , 11:38 — REGNUM В связи с принятием президентских законопроектов о правительстве, поправок в законы о Конституционном суде и о прокуратуре в КПРФ предостерегают от перехода к монархическому строю в России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

«Статус правительства, по нашему мнению, понижается. Если сейчас правительство является высшим исполнительным органом власти, то теперь правительство Российской Федерации — исполнительный орган власти, но под руководством президента Российской Федерации. Мы тоже с этим не согласны. Такое расширение полномочий — это чересчур», — отметила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Более того, продолжила парламентарий, силовой блок, в соответствии с изменениями, напрямую подчиняется не председателю правительства, а президенту Российской Федерации. Кроме того, говорит она, прокуроров — генерального прокурора, его заместителей, прокуроров регионов, отраслевых прокуроров назначает президент РФ.

«То есть мы, по сути, что делаем, мы один шаг уже сделали, который ведет нас к непосредственно монархической системе управления государством. Сейчас мы делаем второй шаг к монархии, а вот будет ли эта монархия конституционной, еще бабушка надвое сказала», — заявила Ганзя.

Госдума в первом чтении намерена принять пакет законопроектов президента РФ Владимира Путина в рамках реализации новых положений Конституции РФ.