Киев, , 11:39 — REGNUM В одной из гимназий Одессы учитель накричала на ученицу за то, что та разговаривала на украинском языке.

Информацию о соответствующем инциденте подтвердили в департаменте образования и науки Одесского городского совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, учительница рисования ругала украиноязычного ребенка за то, что та забыла дома альбом для рисования и отвечала на украинском. Аудиозапись конфликта попала в социальные сети, и далее родители обратились в горсовет.

В горсовете Одессы отметили, что директором гимназии уже принято решение об увольнении педагога по статье «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

Конфликт уже подхватили в Киеве — уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сегодня, 13 октября, выступил с официальным заявлением.

Он заявил, что «ужасный инцидент» в Одессе — это «ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять и какой нуждается в государственной защите в Украине».

Кремень также обратился в министерство образования с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, «чтобы предупредить и не допустить подобных случаев».

ИА REGNUM напоминает, что по новому законодательству, которое приняли уже нынешние власти Украины, русский язык оказался полностью запрещен в школах страны, зато беспрецедентные льготы получили языки стран ЕС.