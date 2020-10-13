Киев, , 11:38 — REGNUM По каждому из пяти вопросов, которые президент Украины Владимир Зеленский задаст избирателям, будут сняты отдельные ролики. Об этом, как передает издание Strana.ua, рассказал 13 октября источник в офисе президента Украины.

Собеседник рассказал, что ролики появятся уже в ближайшее время.

«Впервые, со школьных времён, перед «Европейской солидарностью» стоит задача попытаться украсть список вопросов, а не часть бюджета», — написал депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своём Telegram-канале.

Парламентарий прокомментировал реакцию депутатов от партии «Европейская солидарность» на инициативу Зеленского провести опрос избирателей во время проведения местных выборов.

Отметим, что депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что таким образом президент Украины занимается «имитацией народовластия» и хочет легализовать идею, на которую никогда не согласится парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 октября, помимо выборов, гражданам Украины придётся ответить на пять важных вопросов в рамках всеобщего опроса.

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