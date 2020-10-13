Москва, , 11:26 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» вносят в Госдуму законопроект об индексации материнского капитала и о продлении программы на неограниченное время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Фракция вносит законопроект об обязательной индексации материнского капитала и о продлении маткапитала без ограничения времени, то есть навсегда», — сказал Миронов журналистам.

Он обратил внимание на то, что несколько лет маткпитал не индексировался. Парламентарии предлагают регулярно повышать размер этих выплат по аналогии с индексацией пенсий в соответствии с Конституцией, отметил Миронов.

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