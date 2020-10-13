Киев, , 11:26 — REGNUM В ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве глава Украины Владимир Зеленский занимал «очень принципиальную позицию» по проблемным вопросам, в том числе — относительно исторической памяти.

Об этом на брифинге 13 октября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что оба президента на переговорах были очень искренними в обсуждении исторической проблематики и это дает надежду, что Киеву и Варшаве удастся держать проблемные вопросы деполитизированными.

«Но я хочу очень четко отметить… какими бы ни были проблемы, связанные с исторической памятью, президент Польши был очень четок, он отметил, что Польша и в дальнейшем будет нашим лучшим другом в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины», — сказал глава МИД Украины.

ИА REGNUM напоминает, что переговоры Зеленского и Дуды в Киеве состоялись 12 октября, по итогам мероприятия президент Украины заявил журналистам, что между странами вообще не может быть никаких споров, кроме одного — «в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу».

Сегодня, 13 октября, президенты должны открыть и принять участие в работе украинского-польского экономического форума в Одессе.